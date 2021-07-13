«Рубин» представил форму на новый сезон
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Казанский «Рубин» представил новую форму на сезон-2021/2022. Пресс-служба клуба в «Твиттере» опубликовала видео, в котором футболисты демонстрируют новый комплект на «Казань Арене».
Форма выполнена в традиционных цветах — один из комплектов полностью зелёный, другой — красный. Технический спонсор формы — компания Jako.
По итогам минувшего сезона казанский «Рубин» занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон. Чемпионом страны стал «Зенит».
Ранее «Рубин» и «Химки» провели матч в рамках турнира Кубок Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках и завершилась победой казанцев со счётом 1:0.
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