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«Рига» вылетела из Лиги чемпионов, эстонская «Флора» вышла во 2-й раунд отбора

«Рига» вылетела из Лиги чемпионов, эстонская «Флора» вышла во 2-й раунд отбора
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Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА латвийская «Рига» сыграла вничью со шведским «Мальмё». Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась со счётом 1:1.

На 33-й минуте Антонио-Мирко Колак вывел «Мальмё» вперёд. Во втором тайме Иван Пауревич сравнял счёт в матче. В первом матче «Мальмё» одержал победу со счётом 1:0, и за счёт этого прошёл во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Мальмё» сыграет с победителем пары ХИК (Финляндия) — «Будучность» (Черногория).

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Рига
Рига, Латвия
Окончен
1 : 1
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Колак – 33'   1:1 Пауревич – 57'

В параллельном матче эстонская «Флора» разгромила мальтийский «Хайбернианс» со счётом 3:0 (первый матч — 2:0) и прошла во второй раунд, где ей предстоит сыграть с победителем пары «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Легия» (Польша).

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Хайбернианс
Паола, Мальта
Окончен
0 : 3
Флора
Таллин, Эстония
0:1 Зенёв – 25'   0:2 Саппинен – 33'   0:3 Рейнкорт – 87'

Гибралтарский «Линкольн» сегодня также пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, разгромив люксембургскую «Фолу» со счётом 5:0 (первый матч — 2:2). Ему предстоит сыграть с победителем пары «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Борац» (Босния).

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
5 : 0
Фола
Эш-сюр-Альзетт, Люксембург
1:0 Барр – 18'   2:0 Уолкер – 39' (пен)   3:0 Ронан – 58'   4:0 Уолкер – 67' (пен)   5:0 Барр – 73'
Удаления: нет / Им – 64'
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