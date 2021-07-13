«Рига» вылетела из Лиги чемпионов, эстонская «Флора» вышла во 2-й раунд отбора

Во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА латвийская «Рига» сыграла вничью со шведским «Мальмё». Встреча проходила на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась со счётом 1:1.
На 33-й минуте Антонио-Мирко Колак вывел «Мальмё» вперёд. Во втором тайме Иван Пауревич сравнял счёт в матче. В первом матче «Мальмё» одержал победу со счётом 1:0, и за счёт этого прошёл во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Мальмё» сыграет с победителем пары ХИК (Финляндия) — «Будучность» (Черногория).
В параллельном матче эстонская «Флора» разгромила мальтийский «Хайбернианс» со счётом 3:0 (первый матч — 2:0) и прошла во второй раунд, где ей предстоит сыграть с победителем пары «Будё-Глимт» (Норвегия) — «Легия» (Польша).
Гибралтарский «Линкольн» сегодня также пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, разгромив люксембургскую «Фолу» со счётом 5:0 (первый матч — 2:2). Ему предстоит сыграть с победителем пары «ЧФР Клуж» (Румыния) — «Борац» (Босния).
- 13 июля 2021
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