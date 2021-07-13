Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Самедов: на первый взгляд, РПЛ после реформы станет только интереснее

Александр Самедов: на первый взгляд, РПЛ после реформы станет только интереснее
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.

«Если это пойдёт на пользу нашему футболу, то почему нет. Я толком никогда не играл по такой системе, поэтому судить мне сложно. Пока возникает очень много вопросов: сколько матчей будет запланировано в весенней части, как всё будет проходить. На первый взгляд, Российская Премьер-Лига после такой реформы станет только интереснее.

Хотя в моей карьере уже был подобный опыт. Прекрасно помню деление на две восьмёрки в переходном сезоне-2011/2012 в РПЛ. Это было очень здорово. Считаю, тогда получился по-настоящему интересный розыгрыш», — приводит слова Самедова «RT на русском».

Новость по теме
Гаджиев — о реформе РПЛ: попытка встряхнуть российский футбол после провала сборной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021