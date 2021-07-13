Александр Самедов: на первый взгляд, РПЛ после реформы станет только интереснее
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Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.
«Если это пойдёт на пользу нашему футболу, то почему нет. Я толком никогда не играл по такой системе, поэтому судить мне сложно. Пока возникает очень много вопросов: сколько матчей будет запланировано в весенней части, как всё будет проходить. На первый взгляд, Российская Премьер-Лига после такой реформы станет только интереснее.
Хотя в моей карьере уже был подобный опыт. Прекрасно помню деление на две восьмёрки в переходном сезоне-2011/2012 в РПЛ. Это было очень здорово. Считаю, тогда получился по-настоящему интересный розыгрыш», — приводит слова Самедова «RT на русском».
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