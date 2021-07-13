РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ в российском футболе

РФС на официальном сайте выступил с заявлением по поводу проекта реформ в российском футболе.

«Сегодня вы могли видеть новости о том, что РФС готовит масштабную реформу российского футбола. Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъёму лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов. Но особенность этого проекта — не в пустом копировании иностранного опыта, а в переносе проверенных методов бизнес-аналитики на наши реалии. Hypercube узнал, чего хотят клубы и болельщики, на основе этих данных расставил приоритеты и именно исходя из них оценивал каждый потенциальный вариант реформ.

Зачем нам вообще нужны реформы? В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег. В спортивном смысле ситуация настораживает ещё сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место.

Изменение формата — глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте. Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет», — говорится в заявлении.