Дядюн — об уходе из «Химок»: люди красиво говорят, хорошо обещают

Бывший нападающий «Химок» Владимир Дядюн рассказал об уходе из подмосковного клуба после повреждения крестообразных связок.



«Я провёл хорошую реабилитацию, уже через два месяца после операции на крестообразных связках бегал. Рассчитывал, что клуб не оставит меня в такой ситуации. Как минимум позволит мне тренироваться, возьмёт меня на сборы, чтоб я почувствовал силы. В этом есть нормальная спортивная этика, человеческая в том числе. Я играл игры при всех тренерах, приносил пользу команде, когда были трудные времена, пандемия, шёл на уменьшение зарплаты.

Как минимум думал, что меня возьмут тренироваться, я не просил ничего больше. Я не привык быть жертвой, звонить и просить взять меня потренироваться… Они и так всё прекрасно понимают. Если бы я провёл с командой сборы, смог бы понять, насколько силён, и было бы найти команду намного легче. У меня достаточно времени, сейчас команды комплектуются.



Я привык говорить о людях только хорошее. О «Химках» могу только сказать, что люди красиво говорят, хорошо обещают. Буду ли я играть в футбол? Однозначно, буду. Вопрос только — где: на футбольном поле или с сыном во дворе. Я знаю, что могу играть ещё много лет и приносить пользу команде. Хочу реализовать свой потенциал до конца, хочу работать с порядочными людьми в коллективе.



У меня есть варианты, были предложения, помощь. В какое-то время абстрагировался, не хочу принимать поспешных решений. Время покажет. Раздумываю ли я над каким-то предложением? Скорее да, чем нет. Если я буду понимать, что пригожусь, почему нет. Пока я приношу пользу своей семье, меня это вполне устраивает», — цитирует Дядюна Sport24.

31 мая «Химки» сообщили о расставании с рядом футболистов. Подмосковную команду покинули вратарь Дмитрий Хомич, полузащитники Андрей Мурнин, Павел Могилевец и Гела Засеев, а также Владимир Дядюн. Форвард был прооперирован 5 марта.