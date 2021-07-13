Аршавин рассказал, почему Михайлова отправили в «Шальке»

Директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал аренду полузащитника Ярослава Михайлова в «Шальке-04».

«Ярослав — футболист центральной зоны, левоногий. Он может сыграть на любой позиции: и «шестёрку», и «восьмёрку», и даже «десятку». Одна из его сильных сторон — выполняет огромный объём работы, и черновой, и созидательной — да и вообще отличный парень по отношению к футболу и к жизни. Проявил себя хорошо, был одним из лидеров молодёжной команды. Планировали, что в этом сезоне он будет играть за «Зенит-2», но судьба распорядилась по-другому.



Когда «Шальке-04» находился в первой Бундеслиге, было трудно совершать трансферы молодых игроков. У нас был опыт с Гасилиным — но он играл за «Шальке-2», сейчас такой возможности нет, потому что в их лиге запрещены легионеры. Так как «Шальке», к сожалению, вылетел во вторую Бундеслигу, пришла идея предложить молодых футболистов, которые талантливы и перспективны, но пока вряд ли могут претендовать на место в основном «Зените».

Максим Погорелов предложил такую идею. Мы предложили четырёх футболистов, которые, на наш взгляд, могли бы потянуть Бундеслигу-2 — выбор пал на Ярослава. Мы предложили, чтобы сначала он приехал и потренировался с «Шальке» — и он смог произвести позитивное впечатление на тренера. Дальше уже клубы легко договорились. Для Ярослава тоже первостепенна была возможность попробовать себя в немецком футболе.



Он переходит в аренду на один год, но никаких ограничений мы для него и для себя не ставим. Если он сможет закрепиться в «Шальке-04», будет востребован в Германии — мы готовы его оставить там. Он будет играть среди мужчин, в другой стране, с другой культурой и другими тренировками — сможет по-другому взглянуть на футбол, что поможет его развитию. Он уже успел этим летом потренироваться с нашей основной командой — будет знать и понимать, что лучше для него, как это происходит за границей и в России.



Хотелось бы и дальше использовать наши партнёрские связи с иностранными клубами для спортивного сотрудничества — матчи между командами, обмен игроками на любом уровне. Может быть, во время школьных каникул будем обмениваться парой игроков в академиях — чтобы они тренировались у нас, наши футболисты у них. Хотелось бы задействовать и «Аустрию» — думаем, что футболисты, которые переросли уровень «Зенита-2», но пока не могут играть в основе, будут конкурентоспособны там», — приводит слова Аршавина пресс-служба «Зенита».