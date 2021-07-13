Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Активисты BLM устроили демонстрацию возле граффити с изображением Рашфорда

Активисты BLM устроили демонстрацию возле граффити с изображением Рашфорда
Аудио-версия:
Комментарии

Активисты движения Black Lives Matter устроили демонстрацию возле граффити с изображением форварда сборной Англии Маркуса Рашфорда на стене дома в Витингтоне, сообщает Manchester Evening News.

Граффити было восстановлено уличным художником Аксе. В организации Stand Up To Racism после этого решили провести демонстрацию «в ответ на расистский вандализм». Фото митинга опубликовано в «твиттере» Goal.

Соучредитель организации Сабби Дхалу заявил о роли правительства в этом проявлении расизма. «Борис Джонсон не смог осудить освистывание английских футболистов, вставших на колено, и депутатов, таких как министр внутренних дел Прити Патель, Ли Андерсон и Брендан Кларк-Смит с их нападками на сборную Англию за то, что они преклонили колено. Это помогло крайне правым расистам и фашистам. Поэтому поток расистских оскорблений после финала не вызывает удивления. Расизм начинается сверху», — отметил Дхалу.

Ранее изображение Рашфорда подверглось акту вандализма. Полиция Великобритании начала расследование по этому делу. Напомним, после финального матча Евро-2020 темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений.

Новость по теме
Полиция расследует дело о вандализме в отношении граффити с изображением Маркуса Рашфорда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021