Активисты BLM устроили демонстрацию возле граффити с изображением Рашфорда

Активисты движения Black Lives Matter устроили демонстрацию возле граффити с изображением форварда сборной Англии Маркуса Рашфорда на стене дома в Витингтоне, сообщает Manchester Evening News.

Граффити было восстановлено уличным художником Аксе. В организации Stand Up To Racism после этого решили провести демонстрацию «в ответ на расистский вандализм». Фото митинга опубликовано в «твиттере» Goal.

Соучредитель организации Сабби Дхалу заявил о роли правительства в этом проявлении расизма. «Борис Джонсон не смог осудить освистывание английских футболистов, вставших на колено, и депутатов, таких как министр внутренних дел Прити Патель, Ли Андерсон и Брендан Кларк-Смит с их нападками на сборную Англию за то, что они преклонили колено. Это помогло крайне правым расистам и фашистам. Поэтому поток расистских оскорблений после финала не вызывает удивления. Расизм начинается сверху», — отметил Дхалу.

Ранее изображение Рашфорда подверглось акту вандализма. Полиция Великобритании начала расследование по этому делу. Напомним, после финального матча Евро-2020 темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений.