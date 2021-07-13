Слуцкий: в «Рубине» основной метод, как у профессора Преображенского — только лаской

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о тренерских методах казанцев.

«Всегда очень сложно после успешного сезона играть второй год. И это очень интересно и очень важно. Потому что, с одной стороны, должна появиться большая уверенность и у команды, и у игроков. С другой стороны, есть очень высокий риск подумать о том, что мы уже много чего умеем, и не нужно много работать для того, чтобы этот результат удерживать и уж тем более превосходить.



Но я надеюсь, что вот этот демократизм тренерского штаба, добрые слова, которые всё время льются в поддержку футболистов, сыграют свою положительную роль. У нас основной метод работы, как у профессора Преображенского — только лаской. Вот так мы работаем с игроками», — сказал Слуцкий на онлайн-встрече «Рубина» с болельщиками.