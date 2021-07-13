Слуцкий: в «Рубине» основной метод, как у профессора Преображенского — только лаской

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о тренерских методах казанцев.
«Всегда очень сложно после успешного сезона играть второй год. И это очень интересно и очень важно. Потому что, с одной стороны, должна появиться большая уверенность и у команды, и у игроков. С другой стороны, есть очень высокий риск подумать о том, что мы уже много чего умеем, и не нужно много работать для того, чтобы этот результат удерживать и уж тем более превосходить.
Но я надеюсь, что вот этот демократизм тренерского штаба, добрые слова, которые всё время льются в поддержку футболистов, сыграют свою положительную роль. У нас основной метод работы, как у профессора Преображенского — только лаской. Вот так мы работаем с игроками», — сказал Слуцкий на онлайн-встрече «Рубина» с болельщиками.
- 13 июля 2021
-
23:43
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:58
-
21:51
-
21:37
-
21:30
-
21:15
-
21:02
-
21:02
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:32
-
20:25
-
20:08
-
20:02
-
19:47
-
19:40
-
19:27
-
19:22
-
19:13
-
19:04
-
18:44
-
18:43
-
18:23
-
18:16
-
18:04