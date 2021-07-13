Руй Патрисиу стал игроком «Ромы»

Голкипер «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Руй Патрисиу перешёл в «Рому», сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Контракт 33-летнего португальского вратаря с «Ромой» рассчитан до 30 июня 2024 года. Голкипер будет играть за римский клуб под 1-м номером.
«Это отличный клуб, и я очень рад, что могу помочь команде в достижении её целей. Жозе Моуринью — один из величайших тренеров мира, мне не терпится начать работать с ним и делать всё возможное, чтобы помогать команде», — отметил Патрисиу.
Патрисиу играл за «Вулверхэмптон» с 2018 года, ранее в течение 12 лет он выступал за «Спортинг». С 2010 года голкипер вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды Патрисиу — чемпион Европы (2016) и победитель Лиги наций УЕФА (2019).
- 13 июля 2021
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