Доннарумма трогательно попрощался с «Миланом»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост.



«Некоторые выборы трудны, но это часть развития мужчины. Я приехал в «Милан», когда был чуть старше ребёнка. Восемь лет я с гордостью носил эту футболку. Мы воевали, страдали, побеждали, плакали, радовались вместе с товарищами по команде, тренерами, всеми, кто это делал, и они являются частью клуба вместе с нашими фанатами — неотъемлемой частью нашей семьи на протяжении многих лет.

В футболке россонери я также достиг важных личных вех, таких, как мой дебют в 16 лет в Серии А. Я провёл здесь отличное время, которое я никогда не забуду. Теперь пришло время попрощаться. Я сделал выбор, который действительно был нелёгким, и одного поста недостаточно, чтобы его объяснить. Или, возможно, его даже нельзя объяснить, потому что самые глубокие чувства трудно передать словами. Что я могу сказать, так это то, что изменения иногда бывают правильными, потому что нужно столкнуться с различными проблемами, чтобы расти и совершенствоваться.

Все россонери, которых я встречал с первого до последнего дня, навсегда останутся в моём сердце как важная, действительно фундаментальная часть жизненного пути, который сделал меня тем, кто я есть.

Я желаю «Милану» всех возможных успехов, и делаю это от всего сердца. Я привязан к этим цветам, и это ощущение, которое не смогут стереть расстояние и время», — написал Доннарумма.



В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Следующим клубом Доннаруммы должен стать «Пари Сен-Жермен». Стороны согласовали контракт до 2026 года. Парижане предложили итальянцу зарплату € 12 млн в год. При этом 22-летним футболистом также интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».



В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года.