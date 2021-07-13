Бернардески женился менее чем через 48 часов после победы на Евро-2020
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Бернардески женился на своей девушке Веронике Чарди менее чем через 48 часов после победы на чемпионате Европы — 2020, сообщает Football Italia.
Бракосочетание состоялось сегодня, 13 июля, в Карраре. Сообщается, что Бернардески опоздал к началу церемонии на 40 минут.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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