Кассано: сборная Италии выиграла Евро без нападающего

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано заявил, что национальной команде удалось выиграть Евро-2020 вопреки «отсутствию нападающего» в составе.
«У нас была огромная проблема. Но мы стали чемпионами Европы, несмотря на то что у нас не было нападающего. Я просто констатирую факт. Это уникально, но тренер заслуживает всяческих похвал. Он сказал на самой первой пресс-конференции, что собрался на Евро, чтобы выиграть турнир», — цитирует Кассано Football Italia.
На Евро-2020 в составе сборной Италии ездили два центрфорварда — Чиро Иммобиле и Андреа Белотти. Иммобиле забил два гола, Белотти забитыми мячами не отметился.
11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.
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