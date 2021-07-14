Переход Влашича в «Милан» оказался под угрозой срыва из-за финансовых запросов ЦСКА

Переход Николы Влашича из ЦСКА в «Милан» оказался под угрозой срыва, сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».
По данным источника, «армейцы» запросили за игрока € 30 млн и сейчас переговоры зашли в тупик.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов заплатить за Влашича € 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов. Итальянский клуб планирует предложить оформить переход Влашича на правах аренды с обязательным правом выкупа за вышеупомянутую цену, в случае если «россонери» вновь квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам будущего сезона.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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