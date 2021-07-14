Президент «Ростова» — о проекте реформы РПЛ: никаких плюсов мы не видим

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением о проекте реформирования Российской Премьер-Лиги.

«Официально Футбольный клуб «Ростов» стратегию развития футбола не получал, но мы ознакомились с ней в открытых источниках. Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим. Все ведущие чемпионаты Европы играют гладкий чемпионат, их команды хорошо выступают на международных и внутренних аренах — как на уровне сборных, так и на клубном уровне. Мы за действующую формулу чемпионата. данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах», — приводит слова Арутюнянца «Спорт-экспресс».

Ранее РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ в российском футболе.