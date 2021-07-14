Жозе Моуринью назвал лучшую сборную на Евро-2020. Это не Италия и Англия

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал лучшую сборную на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
«Из-за своего высокомерия Франция потеряла шанс выиграть Евро, стать чемпионом мира и Европы. У этой команды есть невероятный потенциал. Они – лучшая сборная. Франция лучше Англии и Италии, но футбол наказал их, и это было заслужено», — приводит слова Моуринью RMC Sport со ссылкой на TalkSPORT.
Напомним, победителем Евро-2020 стала сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии в серии послематчевых пенальти. В серии пенальти финала Евро-2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти).
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