«Милан» планирует приобрести защитника «Монако» Балло-Туре
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«Милан» и «Монако» ведут переговоры по защитнику французского клуба Фоде Балло-Туре. Как сообщает Foot Mercato, 24-летний сенегалец дал согласие на переход в итальянскую команду.
По информации источника, за трансфер игрока будут выплачены € 8 млн, не считая бонусов.
В сезоне-2020/21 Балло-Туре сыграл в 29 матчах во всех турнирах, сделал пять результативных передач и получил четыре жёлтые карточки.
Ранее сообщалось, что переход хорвата Николы Влашича из ЦСКА в «Милан» оказался под угрозой срыва. «Армейцы» запросили за игрока € 30 млн и сейчас переговоры зашли в тупик. «Милан» готов заплатить за Влашича € 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов.
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