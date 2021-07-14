«Милан» планирует приобрести защитника «Монако» Балло-Туре

«Милан» и «Монако» ведут переговоры по защитнику французского клуба Фоде Балло-Туре. Как сообщает Foot Mercato, 24-летний сенегалец дал согласие на переход в итальянскую команду.

По информации источника, за трансфер игрока будут выплачены € 8 млн, не считая бонусов.

В сезоне-2020/21 Балло-Туре сыграл в 29 матчах во всех турнирах, сделал пять результативных передач и получил четыре жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что переход хорвата Николы Влашича из ЦСКА в «Милан» оказался под угрозой срыва. «Армейцы» запросили за игрока € 30 млн и сейчас переговоры зашли в тупик. «Милан» готов заплатить за Влашича € 25 млн, а самому игроку предложить пятилетний контракт с зарплатой € 2,5 млн в год с учётом бонусов.