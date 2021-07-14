«Атлетико» может подписать экс-вратаря «ПСЖ» Сиригу

Мадридский «Атлетико» продолжает поиски второго вратаря, который мог бы составить конкуренцию Яну Облаку. Как сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» журналист Николо Скира, одним из кандидатов на эту роль может стать экс-голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу.

В завершившемся чемпионата Италии 34-летний Сиригу провёл за свой нынешний клуб – «Торино» – 32 матча и пропустил 62 гола. С 2011 по 2017 год голкипер выступал за «ПСЖ», с которым стал четырёхкратным чемпионом Франции. Также Сиригу играл за испанские «Осасуну», «Севилью» и итальянские «Палермо», «Анкону» и «Кремонезе». Портал Transfermarkt оценивает вратаря в € 2,5 млн, контракт вратаря с «Торино» действует ещё один год.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который вернулся в клуб спустя два года, хочет пригласить Сиригу, чтобы он составил конкуренцию Войцеху Щенсны в следующем сезоне.