«Рома» нацелилась на Теллеса, «МЮ» не хочет отпускать игрока в аренду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес может перейти в «Рому». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, римский клуб хочет арендовать 28-летнего бразильца на замену травмированному Леонардо Спинаццоле.
Однако, по информации источника, «Манчестер Юнайтед» не намерен отпускать игрока в аренду. «Рома» в ближайшие дни попробует договориться о переходе.
В завершившемся сезоне Теллес сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть голевых передач. Бразилец выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. Ранее он играл за «Порту», «Интер», «Галатасарай», «Гремио» и «Жувентуде». Контракт Теллеса с «МЮ» действует до 2024 года, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн.
Напомним, защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола пропустит начало сезона из-за травмы, которую он получил в матче четвертьфинала Евро-2020 против Бельгии (2:1). На восстановление игрока уйдёт до шести месяцев.
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