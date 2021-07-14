РФС заявил о реформах, трансфер Влашича в «Милан» может сорваться. Главное к утру

РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ в российском футболе, Переход Влашича в «Милан» оказался под угрозой срыва, а Федерер не примет участия в Олимпиаде – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. РФС выступил с заявлением по поводу проекта реформ в российском футболе.
2. Переход Влашича в «Милан» оказался под угрозой срыва из-за финансовых запросов ЦСКА.
3. Роджер Федерер не сыграет на Олимпийских играх в Токио.
4. «Зенит» объявил о переходе 18-летнего полузащитника в «Шальке-04».
5. Доннарумма трогательно попрощался с «Миланом».
6. Жозе Моуринью назвал лучшую сборную на Евро-2020. Это не Италия и Англия.
7. Появились подробности по контракту Алексея Шведа с ЦСКА.
8. Конор Макгрегор отстранён от боёв до 2022 года.
9. Петиция с требованием переиграть финал Евро-2020 собрала более 100 тыс. подписей.
10. Бои Волкановски – Ортега и Шевченко – Мёрфи станут главными на UFC 266.
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