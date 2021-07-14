Ракицкий: Дзюба всегда у всех виновен. Забил – виноват, не забил – тоже плохой

Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал негативное отношение части болельщиков к Артёму Дзюбе после чемпионата Европы – 2020.

«Дзюба всегда у всех виновен. Забил – виноват, не забил – тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артёму жить и бегать. И как Черчесову тренировать (разговор состоялся до увольнения главного тренера. – Прим. «Чемпионата»). Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.

Артём сейчас в нормальном состоянии и настроении. Бегает получше некоторых молодых. Получится ли у него побить рекорд Кержакова по количеству голов за сборную? Конечно побьёт. При новом тренере, без тренера – побьет!», – заявил Ракицккий в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.