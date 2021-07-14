Ракицкий жёстко отреагировал на слухи, что он, Дзюба и Оздоев сливали Семака

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал информацию, что он вместе с полузащитником Магомедом Оздоевым и нападающим Артёмом Дзюбой сливал главного тренера команды Сергея Семака.



«Хотелось посмотреть этому человеку (в оригинале использовано грубое слово. — Прим. «Чемпионата») в глаза. Дать ляпа, лычку сделать. Не знаю, откуда это берётся.



У нас с тренером никаких товарищеских отношений. Всегда придерживаюсь субординации. В каждой команде бывают рабочие моменты или недопонимание. Но мы взрослые люди, всё решаем сразу. Я мог нагрубить, но быстро извинюсь. Мы не молчим, а разговариваем. Поэтому нормальная атмосфера. Мы все вместе и всегда разговариваем», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.