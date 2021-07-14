Ярослав Ракицкий прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, ранее выступавший за сборную Украины, поделился мыслями о выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020. Коллектив с третьего места вышел из группы, в 1/8 финала одолел Швецию (2:1 ДВ), а затем разгромно проиграл Англии (0:4).
«Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести ещё до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией подустали. Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны всё равно большие молодцы. Да и с Англией могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счёт был бы 4:1, 4:2… Но, может, перегорели.
Быстрый гол всегда надламывает. И без того пацаны волновались, а тут доставали уже на третьей минуте. Нужно было забивать, но в мыслях сидело, что пропустят ещё. Я, кстати, не считаю, что Англия на этом турнире — тактические звери. Против них можно и нужно было играть. Но в любом случае наша сборная — большие молодцы. Надеюсь, дальше будет только лучше», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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