Ракицкий: всегда ждал вызова в сборную Украины, но Шевченко с Павелко всё решили

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о завершении карьеры в сборной Украины в 2019 году, когда он переехал в Россию.
«Ты же знаешь, что я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко (Андрей, президент федерации футбола Украины. – Прим. «Чемпионата») всё решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне всё равно, что они думают.
Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
- 14 июля 2021
-
10:10
-
10:10
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
08:46
-
08:45
-
08:01
-
07:31
-
06:41
-
06:21
-
05:34
-
05:16
-
04:56
-
04:43
-
04:02
-
03:36
-
01:48
-
01:22
-
00:58
-
00:55
-
00:29
-
00:27
- 13 июля 2021
-
23:50
-
23:43
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:14
-
22:07