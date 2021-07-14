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Ракицкий: всегда ждал вызова в сборную Украины, но Шевченко с Павелко всё решили

Ракицкий: всегда ждал вызова в сборную Украины, но Шевченко с Павелко всё решили
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о завершении карьеры в сборной Украины в 2019 году, когда он переехал в Россию.

«Ты же знаешь, что я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко (Андрей, президент федерации футбола Украины. – Прим. «Чемпионата») всё решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне всё равно, что они думают.

Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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