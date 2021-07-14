Министр спорта назвал сроки назначения нового главного тренера сборной России
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера футбольной сборной.
«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учётом традиций и современных тенденций отечественного футбола», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы — 2020, заняв четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов был впоследствии отправлен в отставку. 1 сентября сборной предстоит сыграть с Хорватией в отборочном раунде чемпионата мира — 2022.
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