Защитник «Рубина» Старфельт перейдёт в «Селтик» за € 5 млн
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Шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт, по всей видимости, продолжит карьеру в Шотландии.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», следующей командой 26-летнего футболиста станет «Селтик». Клубы договорились о трансфере Карла за € 5 млн, переговоры завершены. Условия контракта со Старфельтом также уже согласованы. В ближайшее время о переходе должны объявить официально.
Старфельт — воспитанник шведского клуба «Броммапойкарна». В 2017 году защитник перешёл в «Гётеборг», а в 2019 году присоединился к «Рубину». В минувшем сезоне защитник провёл 29 матчей, в которых забил три гола. Его контракт с казанцами действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает шведского игрока в € 3 млн.
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