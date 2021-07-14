Защитник «Рубина» Старфельт перейдёт в «Селтик» за € 5 млн

Шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт, по всей видимости, продолжит карьеру в Шотландии.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», следующей командой 26-летнего футболиста станет «Селтик». Клубы договорились о трансфере Карла за € 5 млн, переговоры завершены. Условия контракта со Старфельтом также уже согласованы. В ближайшее время о переходе должны объявить официально.



Старфельт — воспитанник шведского клуба «Броммапойкарна». В 2017 году защитник перешёл в «Гётеборг», а в 2019 году присоединился к «Рубину». В минувшем сезоне защитник провёл 29 матчей, в которых забил три гола. Его контракт с казанцами действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает шведского игрока в € 3 млн.