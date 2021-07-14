Ракицкий: «Зенит» сначала обещал продлить контракт. Но конкретного разговора не было
Поделиться
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил на вопрос о своём будущем. Контракт футболиста с санкт-петербургским клубом истекает летом 2022 года.
«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своём будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чём-то поговорим только ближе к зиме», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Ракицкий перешёл в «Зенит» в 2019 году, а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне 31-летний украинец провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге.
Комментарии
- 14 июля 2021
-
11:51
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:10
-
10:10
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
08:46
-
08:45
-
08:01
-
07:31
-
06:41
-
06:21
-
05:34
-
05:16
-
04:56
-
04:43
-
04:02
-
03:36
-
01:48
-
01:22
-
00:58
-
00:55
-
00:29
-
00:27
- 13 июля 2021
-
23:50
-
23:43
Партнерский контент