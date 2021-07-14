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Ракицкий: «Зенит» сначала обещал продлить контракт. Но конкретного разговора не было

Ракицкий: «Зенит» сначала обещал продлить контракт. Но конкретного разговора не было
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий ответил на вопрос о своём будущем. Контракт футболиста с санкт-петербургским клубом истекает летом 2022 года.

«Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своём будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше. Переговоров нет. Возможно, о чём-то поговорим только ближе к зиме», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Ракицкий перешёл в «Зенит» в 2019 году, а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне 31-летний украинец провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге.

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