23-летний полузащитник «Сочи» Эрик Варданян перешёл в «Пюник» на правах аренды.



«Мой переход в «Пюник» получился очень быстро. Я давно не играл и теперь должен сделать всё, чтобы снова быть в лучшей форме и помочь команде. «Пюник» для меня родной клуб. Я провёл здесь прекрасные годы и всегда чувствовал поддержку клуба и болельщиков. Я постараюсь быть полезным команде по мере своих сил, чтобы «Пюник» снова занял высокие позиции в турнирной таблице», — цитирует Варданяна пресс-служба клуба.



Напомним, Варданян перешёл в «Сочи» из «Пюника». В составе команды из Армении Варданян провёл 69 матчей, став автором 13 голов. По итогам сезона-2018/2019 Высшей лиги Армении Варданян был признан лучшим игроком первенства по результатам голосования, проведенного сайтом Armenian Soccer. Варданян также был признан лучшим молодым игроком и лучшим атакующим полузащитником первенства по версиям Instat и Sportal.am.