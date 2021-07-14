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Денис Глушаков назвал причины провала сборной России на чемпионате Европы – 2020

Денис Глушаков назвал причины провала сборной России на чемпионате Европы – 2020
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что выступление сборной России на Евро-2020 показало реальный уровень российского футбола.

«Выступление на Евро-2020 — это наш уровень… Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно. Раньше в РПЛ приезжали сильные легионеры, просто топовые! Молодёжь рядом с ними росла, прогрессировала, училась у них, перенимала опыт.

А сейчас все зациклились на том, что молодёжь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия.

С одной стороны, хорошо. Можно растить игроков, продавать, зарабатывать, делать бизнес. Но какой результат при этом наши клубы показали в еврокубках? В Лиге наций сборная себя не проявила, про чемпионат Европы я уже сказал. Просто в нашем футболе многовато искусственных вещей. Надо сесть и подумать, куда двигаться дальше. Возможно, нужно больше внимания уделять детским тренерам, поднять им зарплату. И еще — убрать коррупцию в футболе, возможно, каких-то агентов, которые только вредят. Как-то так.

Наша сборная в прошлом году с Молдавией вничью сыграла в контрольном матче… Это же о чем-то говорит? Так что к такому результату на чемпионате Европы мы шли планомерно от игры к игре», — цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».

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