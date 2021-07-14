Глушаков: хочу спросить у Федуна, почему он на меня тогда обиделся

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как отнёсся к отсутствию поздравлений с днём рождения от «Спартака».



«То, что «Спартак» не поздравил с днём рождения, не задело. Просто многие мои знакомые удивлены этой ситуацией. Некоторые пишут мне, спрашивают, почему?



Возможно, в «Спартаке» боятся реакции одного-двух серьёзных людей, замешанных в этих всех скандированиях против меня. Не знаю… Но ведь, согласитесь, я тоже внёс свой вклад в долгожданное чемпионство «Спартака». Забивал, отдавал, выкладывался на поле. Ничего страшного. Не поздравляют и не поздравляют. Более того, меня и РФС не поздравляет, хотя отыграл за сборную более 50 матчей. Надеюсь, это не заговор (улыбается).



Иногда я пишу Леониду Арнольдовичу. Поздравляю его с праздниками, поддерживаю в трагические дни.



А то, что у него на меня была обида… Не знаю, за что? 18 июля, надеюсь, сыграю в рамках предсезонного турнира на «Открытие Арене» со «Спартаком». Готов встретиться с Леонидом Арнольдовичем, поговорить и спросить, какая же у него на меня была обида? Может быть, опять кто-то ему на меня наговорил какие-то неправдивые вещи? Про меня много чего говорят, говорят, говорят… А потом не могут подтвердить свои слова, информацию и так далее», — цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».

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