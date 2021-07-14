Президент «Реала» оскорблял Роналду и Моуринью в 2012-м. Слиты новые записи

Опубликованы новые записи со словами президента мадридского «Реала» Флорентино Перес. В этот раз появились цитаты из 2012 года, где управленец оскорбляет нападающего Криштиану Роналду.



«Роналду — сумасшедший. Этот парень — идиот, больной человек. Вы думаете, это он нормальный, но это не так. Если бы он был нормальным, то не делал бы всего того, что делает. Последнюю глупость в его исполнении увидел весь мир. Как вы думаете, почему он делает глупости?» — приводит слова Переса с записи Marca со ссылкой на El Confidencial.



Помимо этого, на аудио Перес подверг критике агента футболиста Жорже Мендеша, который также представляет интересы тогдашнего главного тренера «Реала» Жозе Моуринью. Президент «сливочных» сказал, что тот никак не влияет на своих клиентов, а также назвал игрока и специалиста ненормальными людьми с ужасным эго.



Ранее была слита аудиозапись телефонного разговора из 2006 года, на которой Перес назвал легенд «Реала» Рауля Гонсалеса и Икера Касильяса «величайшими аферистами в истории клуба».

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