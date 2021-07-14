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Ярослав Ракицкий считает, что «Зениту» под силу выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Ярослав Ракицкий считает, что «Зениту» под силу выйти в плей-офф Лиги чемпионов
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о предстоящем выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Посмотрим, кто попадётся. Все команды разберём. Наша главная проблема — игра с большими командами. Если покажем свой футбол — атакующий, агрессивный — всё может получиться. Может, ещё дело в концентрации. Но получили негативный опыт, а он воспринимается лучше всего. Надо кайфовать от футбола. Думаю, всё будет в норме.

Под силу ли «Зениту» выйти в плей-офф с этим составом? Под силу. У нас всё хорошо, в атаке вообще по два человека на позицию. Так что обойма нормальная, нужно найти свою игру. Главное, чтобы все были здоровы», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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