Семак: «Локомотив» — наш основной соперник последних лет и в чемпионате, и в Суперкубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка России.



«Что касается эмоционального плана — мы в нормальном состоянии. Что касается функционального, то пока все в разном состоянии, и для нас очень важно определиться с футболистами, которые на сегодняшний день готовы лучше и готовы играть 90 минут.



Суперкубок — это и разогревочный матч, и шоу, и титул. Естественно, в таких играх победа не приносит столько радости, сколько победа в чемпионате России, тем не менее, поражения расстраивают. Все мысли о том, чтобы как можно лучше сыграть и одержать победу. «Локомотив» — наш принципиальный соперник последних лет. Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке. Ничего не меняется — «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником последних лет. Ждёт очень тяжелый и сложный матч», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

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