Семак: «Локомотив» — наш основной соперник последних лет и в чемпионате, и в Суперкубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча Суперкубка России.
«Что касается эмоционального плана — мы в нормальном состоянии. Что касается функционального, то пока все в разном состоянии, и для нас очень важно определиться с футболистами, которые на сегодняшний день готовы лучше и готовы играть 90 минут.
Суперкубок — это и разогревочный матч, и шоу, и титул. Естественно, в таких играх победа не приносит столько радости, сколько победа в чемпионате России, тем не менее, поражения расстраивают. Все мысли о том, чтобы как можно лучше сыграть и одержать победу. «Локомотив» — наш принципиальный соперник последних лет. Три года подряд играем с «Локо» в Суперкубке. Ничего не меняется — «Локомотив» и в чемпионате, и в Суперкубке является нашим основным соперником последних лет. Ждёт очень тяжелый и сложный матч», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 14 июля 2021
-
13:08
-
12:57
-
12:47
-
12:34
-
12:22
-
12:06
-
12:05
-
11:51
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:10
-
10:10
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
08:46
-
08:45
-
08:01
-
07:31
-
06:41
-
06:21
-
05:34
-
05:16
-
04:56
-
04:43
-
04:02
-
03:36
-
01:48