Ярослав Ракицкий рассказал, в каком возрасте намерен завершить карьеру

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от жизни в Санкт-Петербурге, а также рассказал, когда намерен завершить карьеру.



«Мне очень нравится в Санкт-Петербурге. Не думаю ли остаться здесь после карьеры? Нет. Я украинец, у меня всё украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная. До скольких лет хотел бы играть? До 35. Потом пойду на тренерские курсы. Хочу остаться в футболе», — сказал Ракицкий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Ракицкий перешёл в «Зенит» в 2019 году, а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого «Шахтёра». В минувшем сезоне 31-летний украинец провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге.