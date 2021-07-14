Семак: «Локомотиву» будет не хватать Чорлуки. Он добавлял интерес к российскому футболу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой готовности перед матчем Суперкубка России с «Локомотивом».
«13 июля к команде присоединился Деян Ловрен. Посмотрим на его состояние. Если он готов тренироваться, то готов и играть. Примем решение непосредственно перед матчем.
Что касается состава, отличия от предыдущего матча с «Локомотивом» небольшие. Конечно, сопернику будет не хватать Чорлуки, как лидера, капитана, который провел прекрасное время. Спасибо ему огромное, это футболист, на которого всегда было приятно смотреть, который давал качество, добавлял интерес к российскому футболу. Что касается, естественно, других игроков, то состав очень похож, за небольшими изменениями. В принципе, у нас такая же ситуация: время прошло, но изменений немного и в одной, и в другой команде.
Что касается молодых футболистов, возможно, кто-то будет привлекаться, для кого-то это временная мера. Ждем, когда наша команда будет полностью в сборе, и дальше уже примем решение касаемо определенных позиций. Кто-то останется, кто-то уйдёт», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 14 июля 2021
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