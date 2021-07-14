Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол будет играть ЦСКА в новом сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол красно-синие будут играть в сезоне-2021/2022.



«Честно скажу, что мне нравятся и «Аталанта», и «Реал», и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити». Я не шучу, они все мне очень нравятся, но мы будем стараться играть в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков, с учетом многих других нюансов. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол. А «Аталанта» и другие клубы мне очень нравятся», – сказал Березуцкий в интервью для клубной пресс-службы.



Напомним, в марте этого года ЦСКА возглавил Ивица Олич, сменивший на посту главного тренера Виктора Гончаренко, который позже ушёл в «Краснодар». В конце сезона хорватский специалист покинул клуб. Исполняющим обязанности был назначен 39-летний экс-футболист красно-синих Алексей Березуцкий.

Новость по теме Алексей Березуцкий рассказал, что ещё не определился со стартовым составом на новый сезон