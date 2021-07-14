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«Челси» предложил € 100 млн за Федерико Кьезу. «Ювентус» отказался вести переговоры

«Челси» предложил € 100 млн за Федерико Кьезу. «Ювентус» отказался вести переговоры
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«Челси» предпринял попытку заполучить нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезу, успешно выступившего со сборной Италии на чемпионате Европы — 2020.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», лондонский клуб сделал стартовое предложение по 23-летнему футболисту в размере € 100 млн и хотел начать переговоры, исходя из этой суммы. Однако туринцы отказались даже обсуждать потенциальную сделку.

Напомним, сборная Италии выиграла Евро-2020, а Кьеза стал одним из самых ярких футболистов команды. Форвард провёл семь матчей и забил два гола.

В «Ювентус» Федерико перешёл прошлой осенью из «Фиорентины». В минувшем сезоне он принял участие в 33 встречах итальянской Серии А, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

Видео лучших моментов с участием Кьезы в сезоне-2020/2021:

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