Колосков: плей-офф в РПЛ? Там может вратарь заболеть и всё — до свидания

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проекте реформы отечественного футбола, созданном Российским футбольным союзом.
«Сама реформа создаёт предпосылки. Другое дело, насколько она эффективна будет в России, нужно ещё доказать. РФС направила свои разработки и идеи в клубы лиги, чтобы получить какое-то общее мнение по этому вопросу. Ведь нашему чемпионату нужно больше интересных игр, чтобы было как можно меньше проходных матчей.
Поэтому идея мне понятна и я её поддерживаю. Я не особо вникал в эти швейцарские системы, это делали уже специалисты, но сам подход считаю правильным.
Стоит ли попробовать в российском футболе систему плей-офф? Сегодня есть хорошая идея, нужно её проработать. Я считаю, что самая справедливая система — круговая. А в плей-офф в одном взятом матче может случиться всё, что угодно: вратарь заболел, геморрой у кого-то выскочил и всё — до свидания! Поэтому то, что сегодня предложили, является хорошей темой для обсуждения», — цитирует Колоскова Legalbet.
- 14 июля 2021
-
15:00
-
14:59
-
14:51
-
14:42
-
14:40
-
14:19
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:53
-
13:50
-
13:31
-
13:08
-
12:57
-
12:47
-
12:34
-
12:22
-
12:06
-
12:05
-
11:51
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:58
-
10:52
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:10
-
10:10
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:30
-
08:46