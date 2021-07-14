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Колосков: плей-офф в РПЛ? Там может вратарь заболеть и всё — до свидания

Колосков: плей-офф в РПЛ? Там может вратарь заболеть и всё — до свидания
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проекте реформы отечественного футбола, созданном Российским футбольным союзом.

«Сама реформа создаёт предпосылки. Другое дело, насколько она эффективна будет в России, нужно ещё доказать. РФС направила свои разработки и идеи в клубы лиги, чтобы получить какое-то общее мнение по этому вопросу. Ведь нашему чемпионату нужно больше интересных игр, чтобы было как можно меньше проходных матчей.

Поэтому идея мне понятна и я её поддерживаю. Я не особо вникал в эти швейцарские системы, это делали уже специалисты, но сам подход считаю правильным.

Стоит ли попробовать в российском футболе систему плей-офф? Сегодня есть хорошая идея, нужно её проработать. Я считаю, что самая справедливая система — круговая. А в плей-офф в одном взятом матче может случиться всё, что угодно: вратарь заболел, геморрой у кого-то выскочил и всё — до свидания! Поэтому то, что сегодня предложили, является хорошей темой для обсуждения», — цитирует Колоскова Legalbet.

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