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Корниленко: Онугха — трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий своё дело

Корниленко: Онугха — трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий своё дело
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход нападающего «Вайле» Германа Онугхи.

«Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать. Считаем, что Герман идеально соответствует этому описанию — причем отдельно стоит отметить, что габаритные нападающие с российским паспортом – настоящий дефицит. Переговоры прошли успешно, Онугха присоединился к нашей команде и уже влился в коллектив. Это трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий своё дело. Надеемся, что он поможет «Крыльям» в новом сезоне РПЛ», – цитирует Корниленко пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, «Крылья Советов» взяли в аренду нападающего «Вайле» Германа Онугху. Футболист будет выступать в новом клубе на правах аренды с правом выкупа, которая рассчитана до конца сезона-2021/2022.

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