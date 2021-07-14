Антон Фердинанд считает, что Англии нельзя давать проводить крупные турниры из-за расизма

Бывший футболист «Вест Хэм Юнайтед» и «Куинз Парк Рейнджерс» Антон Фердинанд поддержал идею не давать Англии проводить крупные международные турниры, пока в стране не искоренят расизм.



Напомним, после поражения английской сборной в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с Италией (1:1, 2:3 пен) темнокожие футболисты, не реализовавшие свои удары в серии пенальти, подверглись оскорблениям в соцсетях на расовой почве.



«Да, должны быть какие-то последствия. Именно так люди учатся, но для этого нужно хотеть учиться, и в этом проблема. Должно быть желание изучить вопрос и избавиться от предубеждений, особенно если речь идёт о дискриминации. Многие из тех, кто кричит все эти оскорбления, никогда не узнают, что такое быть жертвой расизма. Но они могут попытаться понять это.



Сейчас другое поколение, у всех мультикультурные взгляды. О проблемах теперь говорят не только этнические меньшинства. Так что пришло время всем этим расистам и необразованным дуракам настроиться на волну сегодняшнего общества. И те, кто не хочет говорить об этой проблеме, тоже являются её частью. Бороться должны не только те, кого она касается напрямую», — цитирует Фердинанда Daily Mail.