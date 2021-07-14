«Барселона» и «Атлетико» продвинулись в переговорах по обмену Гризманна на Сауля

«Барселона» и «Атлетико» продолжают обсуждение потенциального обмена звёздными футболистами, нападающим Антуаном Гризманном и полузащитником Саулем Ньигесом.



Как сообщает Mundo Deportivo, за последнее время клубы продвинулись в переговорах. Обе стороны понимают, что осуществить сделку будет непросто, но заинтересованы в успешном исходе и рассчитывают, что обстоятельства, в которых оказались сами игроки, этому поспособствуют.



Отмечается, что Гризманн рассматривает только два варианта: продолжение карьеры в «Барселоне» и возвращение в «Атлетико». Сауль же предпочитает переход в каталонский клуб вариантам из английской Премьер-лиги.



В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51-й встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. На счету 26-летнего Сауля два гола и один ассист в 41-м матче за «Атлетико».

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