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В Испании сообщили, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения о новом контракте

В Испании сообщили, что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения о новом контракте
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«Барселона» и нападающий Лионель Месси достигли принципиального соглашения о новом контракте, сообщает Sport.es.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на пять лет. 34-летний футболист согласился на снижение зарплаты на 50%. Месси принял условия «Барселоны», поскольку понимает, что экономическая ситуация в каталонском клубе очень тяжелая, и должен первым показать пример всем остальным игрокам. Отмечается, что деньги не были проблемой в переговорах, а важным вопросом было налогообложение.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету пять голов и две передачи в шести играх Лиги чемпионов.

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