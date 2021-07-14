РФС до сих пор не выплатил ФК «Знамя» 1,5 млн рублей за участие в Кубке России

Руководитель отдела маркетинга ФК «Знамя» Алексей Орлов сообщил, что клуб всё ещё не получил выплату от Российского футбольного союза за участие в розыгрыше Кубка России сезона-2020/2021.



«РФС до сих пор не выплатил нам деньги за участие в прошлом розыгрыше Кубка России. Хотя сделать это они должны были больше месяца назад, через две недели после финала. Речь идёт о сумме 1,5 млн рублей.



Также на клубе висит запрет на регистрацию новых футболистов. Мы ещё в понедельник вечером погасили все задолженности, во вторник они эти деньги должны были увидеть. Сегодня среда, у нас игра нового розыгрыша Кубка, но из-за запрета на регистрацию игроков в составе всего 12 человек. Хотя запрета быть уже не должно. О каких реформах всего футбола мы говорим, если такие проблемы решить у нас не в состоянии?» — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.