«Тоттенхэм» согласовал с «Севильей» трансфер Жюля Кунде, но тот отказался переходить

«Тоттенхэм Хотспур» потерпел неудачу в попытке заполучить защитника «Севильи» и сборной Франции Жюля Кунде.
Накануне, 13 июля, журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «шпоры» согласовали с испанским клубом трансфер 22-летнего футболиста. По условиям сделки «Тоттенхэм» должен был заплатить € 30 млн и отдать защитника Давинсона Санчеса.
Однако, по информации Marca, Кунде отказался переходить в лондонский клуб. Игрок хочет выступать в Лиге чемпионов, а «шпорам» в прошлом сезоне удалось пробиться лишь в новообразованную Лигу конференций. О своём решении француз уже уведомил «Тоттенхэм».
Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
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