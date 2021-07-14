Алексей Миранчук: в новом сезоне хочется получать больше игрового времени в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от нового сезона Серии А.

«Единственным большим плюсом может стать то, что на трибуны, наконец, придут фанаты. Надеюсь на это. Что ожидаю от нового сезона? Ничего сильно не изменится в плане подготовки. В личном плане хочется прибавить, больше игрового времени получать», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Аталанты».

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.