Алексей Миранчук: как и вся страна, я недоволен результатом сборной России на Евро

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от выступления на Евро-2020.



«Это был мой первый Евро, поэтому очень рад, что туда попал. Результатом, как вся команда и страна, недоволен. Но опыт больших турниров уже есть, и в дальнейшем, надеюсь, будем выходить на какой-то новый уровень.

Я стал первым игроком «Аталанты» в истории, забившим на Евро? Был счастлив стал первопроходцем. Потом ещё забили Пессина и Госенс. Рад, что в «Аталанте» есть такие игроки», — сказал Миранчук в видео, опубликованном на YouTube-канале «Аталанты».

Сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи. Миранчук выступал за сборную России на прошедшем Евро-2020.