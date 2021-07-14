Червиченко: формула реформы РПЛ — бред сивой кобылы. Очередные деньги на ветер

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал проект реформы Российской Премьер-Лиги.

«По этому поводу есть хорошее народное выражение: когда коту нечего делать, он яйца лижет. Я слышал, что на реформу потратили несколько сотен тысяч евро. Можно было найти в России, даже меня попросить, я бы, наверное, за недельку этот бред написал, может, и в два раза больше. Ещё одна мудрость: когда не очень хорошо идут дела в публичном доме, обычно меняют контингент, а не кровати.



Понятно, надо отвлечь людей, нести какой-то бред, показывать деятельность. Объясните тогда, каким образом в Англии, Испании, Италии в нормальном ключе проходят чемпионаты, их команды являются топовыми на европейском и мировой уровне. Может, дело не в формуле проведения чемпионата, а в том, что проводят его не те люди. Игры на выбывание у нас есть — Кубок России, к которому довольно-таки прохладное отношение. Это говорит о том, что все эксперименты с плей-офф не очень людьми воспринимаются. Люди не могут выстроить процессы, пытаются развить деятельность там, где она не нужна. А сама формула — бред сивой кобылы Очередные деньги на ветер и подарки европейским проходимцам», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.