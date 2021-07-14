Стало известно, сколько «Минай» должен заплатить для снятия трансферного запрета ФИФА
Поделиться
«Минай» может снять с себя трансферный запрет, наложенный ФИФА на три следующих окна переходов, сообщает meta-ratings.com.ua.
По информации источника, для этого украинский клуб должен выплатить платёж солидарности за бывшего футболиста команды Мислава Матича. Сумма платежа составляет € 50 тыс. Отмечается, что руководство клуба сделает всё возможное для снятие запрета.
Напомним, Матич играл в составе «Миная» в сезоне-2020/2021. Хорватский футболист принял участие в 24 матчах украинской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Минай» может вернуться в УПЛ после снятия с турнира донецкого «Олимпика». Напомним, ужгородский клуб покинул элитный дивизион страны по итогам прошлого сезона.
Новость по темеИсточник: ФИФА наложила трансферный запрет на украинский клуб
Комментарии
- 14 июля 2021
-
18:00
-
17:53
-
17:47
-
17:31
-
17:31
-
17:26
-
17:19
-
17:12
-
16:57
-
16:56
-
16:47
-
16:26
-
16:12
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:17
-
15:09
-
15:00
-
14:59
-
14:51
-
14:42
-
14:40
-
14:19
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:53
-
13:50
-
13:31
-
13:08
-
12:57
-
12:47
-
12:34
-
12:22
Партнерский контент