Стало известно, сколько «Минай» должен заплатить для снятия трансферного запрета ФИФА

«Минай» может снять с себя трансферный запрет, наложенный ФИФА на три следующих окна переходов, сообщает meta-ratings.com.ua.



По информации источника, для этого украинский клуб должен выплатить платёж солидарности за бывшего футболиста команды Мислава Матича. Сумма платежа составляет € 50 тыс. Отмечается, что руководство клуба сделает всё возможное для снятие запрета.



Напомним, Матич играл в составе «Миная» в сезоне-2020/2021. Хорватский футболист принял участие в 24 матчах украинской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.



Ранее сообщалось, что «Минай» может вернуться в УПЛ после снятия с турнира донецкого «Олимпика». Напомним, ужгородский клуб покинул элитный дивизион страны по итогам прошлого сезона.

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