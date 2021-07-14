Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

О. Иванов: Черчесов — сильный психолог. Он ничего не строит из себя, просто такой человек

О. Иванов: Черчесов — сильный психолог. Он ничего не строит из себя, просто такой человек
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал об опыте работы с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Когда перешёл к Черчесову в «Терек», казалось, что у меня ничего не получалось. Первое впечатление было такое, что если я сейчас не разгонюсь, придётся поговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы он меня отпустил. Но потом мы с ним пообщались, он сказал, что верит в меня. Я уже тогда понимал, что он сильный психолог. Он меня успокоил, сказал, что доверяет. Так и случилось. Потом общался со многими ребятами, которые тоже замечали, что он сильный психолог.

Я знаю его как тренера, застал как футболиста. Я знаю, что он такой везде: и в раздевалке, и за пределами. И дома, мне кажется, он такой же. Для меня понятно, что он не строит из себя ничего, он просто такой человек. А некоторые люди думают, что он напыщенный, что он в каком-то образе. Но нет, это его подход. Кому-то нравится Станислав Саламович, кому-то не нравится, мы не можем этого запретить», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Новость по теме
Станислав Черчесов обратился к болельщикам сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021