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Артём Дзюба стал лидером рейтинга спортсменов, которым россияне доверяют больше всего

Артём Дзюба стал лидером рейтинга спортсменов, которым россияне доверяют больше всего
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Нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба возглавил составленный холдингом «Ромир» рейтинг медиа-персон из числа спортсменов, которым россияне доверяют больше всего.

Дзюба вернулся на первое место после 8-го места в аналогичном весеннем рейтинге. В тройку лидеров также попали Ляйсан Утяшева и Александр Овечкин. Кроме Дзюбы, в топ-10 июльского рейтинга нет футболистов.

Рейтинг инфлюенсеров демонстрирует индекс доверия граждан, потребителей, пользователей, покупателей к медиа-персонам. В этом опросе приняли участие 2400 идентифицированных жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет.

Ранее портал WhoScored представил рейтинг игроков сборной России на чемпионате Европы — 2020. Лучшим футболистом стал нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба. Форвард получил рейтинг 6,93. В тройку лучших игроков турнира в сборной России вошли также полузащитник Далер Кузяев (6,90) и вратарь Матвей Сафонов (6,84).

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