Джанлуиджи Доннарумма прибыл в штаб-квартиру «ПСЖ»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прибыл в штаб-квартиру «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что в ближайшее время французский клуб объявит о подписании контракта с Доннаруммой. Сообщается, что голкипер уже подписал соглашение, рассчитанное до июня 2026 года.
В конце июня у футболиста истёк контракт с «Миланом». Ранее 22-летним футболистом интересовались «Барселона», «Ювентус», «Рома, «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».
В минувшем сезоне Доннарумма провёл за «Милан» 48 матчей. В 15 встречах ему удалось не пропустить. За миланский клуб Джанлуиджи выступал с 2015 года. Голкипер выступал в составе сборной Италии на чемпионате Европы — 2020 и стал победителем турнира в составе национальной команды.
- 14 июля 2021
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